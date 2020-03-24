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Garry Rodrigues'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

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