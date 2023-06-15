Gastronomi sektörü “Atıksız Mutfak” seferberliği için toplandı

Toplantıda atık yönetimi tüm yönleriyle ele alındı.

Esenler Belediyesi “Atıksız Hayat-Atıksız Mutfak” projesi çerçevesinde sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Sektör temsilcileri Esenler'de bulunan Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelirken, gastronomi sektöründeki israfın önlenmesine ilişkin önemli başlıklar masaya yatırıldı. Toplantının moderatörlüğünü “Atıksız Mutfak Atölyesi” proje danışmanı şef Esat Özata üstlendi. Diğer taraftan Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli, Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

“Karşılıklı bir beyin fırtınası yapacağız”

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi ve proje danışmanı şefi Esat Özata, “Esenler Belediyesi olarak Ekim ayından beri birçok iş yapıyoruz. Her hafta atıksız mutfak atölyeleri, bununla beraber ilkokul ve ortaokullarda çeşitli animasyon gösterileri sergiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz her şey küçük yaşta başlıyor. Biz esas şimdi profesyonel anlamda sahaya çıkıyoruz. Bununla beraber karşılıklı bir etkileşim söz konusu olacak. Karşılıklı bir beyin fırtınası yapacağız aslında. Neler yaptıklarımızı aktaracağız ve neler yapılması gerektiğini beraber istişare edeceğiz. Bununla beraber restoranlarda yapılan bir takım gıda atıklarına karşı yanlışları düzeltme adına işbirlikleri içerisinde bir yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Zaten bizim geleneğimizde bu var"

Toplantının ardından Ramazan Bingöl ise sıfır atığın aslında milletimizin bir geleneği olduğunu dile getirerek, “Biliyorsunuz dünyada da gıdaya ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. Zaten bizim geleneğimizde bu var. Sıfır atık aslında bizim geleneğimiz. Efendimiz israf haramdır diye buyuruyor. Bunu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi çok önemli ve değerli bir iş yaparak gündeme getirdi. Restoran ve lokantalarda da bununla ilgili eğitimler veriyoruz. Her gün milyonlarca ton çöp restoran ve lokantalardan çıkıyor. Bununla beraber siyah poşetlerde doğayı kirletiyor. Bunu önlemenin aslında çok kolay bir yolu var. Biz bunu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye de ulaştırdık. Kompost makinaları ucuz kredi ile restoran ve lokantalara verilmesi gerekiyor. Bu kompost makinelerinde çöpe giden gıda ve artıklar hem hayvan maması olabiliyor, hem de çok kaliteli toprak oluyor. Biz bunun yapabilirsek restoran, lokanta, otel ve benzeri yerlerde, bir kere çöplerimiz dolmayacak milyonlarca ton siyah poşet çöpe gitmeyecek. Bundan daha ziyade de sıfır atığı ve israfı nasıl önleyeceğiz diye ilkokuldan başlayan, okullarda müfredata girmesi gereken çalışanlar daha başlamadan sürekli eğitim ile israfı nasıl önleriz diye çalışma yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Toplantı katılımcıların gerçekleştirdiği sunumun ardından salonda bulunan diğer sektör temsilcileri ile birlikte karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.