Gattuso, 22 gün sonra Fiorentina'dan ayrıldı

İtalyan ekibi Fiorentina, 25 Mayıs'ta teknik direktör olarak anlaşma sağladığı Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fiorentina'nın başına 25 Mayıs tarihinde geçen Gennaro Gattuso ile yollar ayrıldı. Sadece 22 gün boyunca takımın başında kalan İtalyan teknik adam ile ilgili Fiorentina'dan yapılan açıklamada, "Gattuso ile ilgili yeni sezona başlamama kararı aldık. Kulüp olarak en kısa süre içerisinde takımın başında bir teknik adamın geçmesi için çalışmalara başladık" denildi.