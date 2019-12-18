GAÜ Denizcilik öğrencileri sektörün profesyonelleriyle buluştu

Denizcilik ve Ulaştırma sektörünün profesyonelleri, 'Güz Dönemi Kariyer Günleri'nde Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Denizcilik Kulübü öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı.

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Denizcilik Kulübü öğrencileri tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Güz Dönemi Kariyer Günleri” sona erdi. ‘Kariyer Günleri'ne katılan sektör temsilcileri öğrencilerle tecrübelerini paylaşıp, öğrencilerin sorularını cevapladı. Beş gün süreyle düzenlenen panelde konuşmacılar, sektördeki son gelişmeleri, deniz taşımacılığına yönelik planlama ve kendi deneyimlerini içeren bilgileri aktardı.

“Kalifiye eleman eksikliği”

GAÜ Denizcilik Kulübü'nün düzenlediği “Güz dönemi Kariyer Günleri”nde denizcilik öğrencilerinin stajyer alımlarında aranılan özellikler ve kalifiye eleman eksikliği hakkındaki konulara da değinildi. İlk oturuma konuşmacı olarak Borealis Denizcilik Personel Müdürü Mehmet Emre Yalçın, Boden Denizcilik Personel Müdürü Murat Şahin, Rana Denizcilik Personel Müdürü Süleyman Konut, Aries Denizcilik Genel Müdürü Rahmi Aykaç ve Xone Superyacht Group Kurucusu Uzak Yol Kaptanı Levent Baktır katıldı.

“İngilizce'nin yanında bir yabancı dil daha öğrenmelisiniz”

Katılımcılar öğrencilere İngilizce'nin yanında bir yabancı dil daha öğrenmeleri gerektiğini belirterek, meslekte çok yönlü, disipline yatkın ve vizyon sahibi kişiler olmalarının önemini vurguladı. Kariyer Günleri ile ilgili açıklamalarda bulunan GAU Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan, “Güz kariyer günlerinin temel amacı denizcilik alanında faaliyet gösteren şirketlerle öğrencilerimizi bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Öğrencilerde özellikle çalışma imkânları ve de gelecekle ilgili merak ettikleri soruları şirket yetkilileri ile paylaşma imkânı buldular” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler için çok önemli bir etkinlik”

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Güverte Bölümü Simülasyon Merkezleri Koordinatörü Uzak Yol Kaptanı Hançer Çakıroğlu, Kariyer Günleri'nin öğrenciler için çok önemli bir etkinlik olduğunun altını çizerek, “Denizcilik firmalarının çoğunlukla İstanbul ve İzmir'de bulunmaları ve firmaların iş yoğunluğundan ötürü görmekte zorlandıkları, aynı şekilde öğrencilerinde uzakta oldukları ve çok sık gidip firmalarla görüşemedikleri için bu tür etkinliklerle öğrencileri ve firmaların bir araya gelmesi her iki taraf açısından büyük bir avantaj” ifadelerinde kullandı.