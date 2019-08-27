GAÜ fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında atılımlarına devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yüksek öğretimde 35'inci yılını kutladığı 2019-2020 akademik yılı hazırlıklarını tamamlarken, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında da atılımlarına devam ediyor.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan, 2018-2019 akademik yılı itibariyle öğrenci alımlarına başlayan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Çağatan, tüm dünyada insan yaşam süresinin giderek arttığını, nüfusun yaşlandığını ve yaşlanan nüfus için bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel tedavi yöntemlerinin ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının önem kazandığını belirtti.

“Fizyoterapistlere duyulan ilgi ve gereksinim artmaktadır”

Doç. Dr. Çağatan, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün iş imkanlarına değinerek, “Sağlık bilimleri fakültelerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarına fizyoterapist unvanı verilir. Fizyoterapistler mezun olduktan sonra ulusal, uluslararası hastanelerde, yataklı servis sağlayan alanlarda, bunun dışında bakım evlerinde, huzurevlerinde, pediatri alanlarında, nöroloji alanlarında ihtiyaca göre destek sağlayacak olan sağlık personelidir. Günümüzde artan teknolojiden dolayı hareketsizleşen toplumumuz ve yine teknolojinin bize sağladığı avantajlardan olan uzun yaşam süresi sebebiyle fizyoterapistlere duyulan ilgi ve gereksinim her geçen gün artmaktadır ve önümüzdeki dönemlerde de hiçbir zaman popüler olma özelliğini kaybetmeyecek bir bölümdür” dedi.