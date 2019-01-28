GAÜ, kurumlar arası yatay geçiş başvuruları sürüyor

yılına doğru ilerlerken, üniversite eğitimlerini yüksek standartlarda uluslararası düzeye taşımak isteyen üniversite öğrencileri de Bahar Dönemi yatay geçiş başvurularına devam ediyor.

2018-2019 Bahar Dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ'nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi.

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde belirli oranlarda kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.

KKTC'de yer alan yüksek öğretim kurumlarında hali hazırda aktif öğrenci olarak öğrenimini gören ve ara dönemde Girne Amerikan Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri aşağıda yer alan evraklar dahilinde başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırabilecekleri ifade edildi.

Başvurular için belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kurumlar arası geçiş için başvuruda gerekli olan evrakları şu şekilde sıraladı; Üniversiteye yerleştirildiğiniz yıla ait ÖSS puan tablosu ve yerleştirme belgesi, Transcript Fotokopisi, Ders İçerikleri, Lise Diploması Fotokopisi, Disiplin Belgesi, İngilizce Hazırlık Belgesi Fotokopisi, Kimlik Kartı Fotokopisi, daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.

Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orijinal belgelerin posta yoluyla iletmesi gerektiği vurgulandı. Ön başvuruların başladığı belirtilen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı da kaydedildi.

Belgelerin gönderilmesi gereken adresler ise posta adresi; Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C.