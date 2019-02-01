GAÜ'den Darüşşafaka Basketbol'a destek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Darüşşafaka Basketbol Okulları'nın, KKTC'de gerçekleştirdiği kış kampının destekçisi oldu.

Organizasyon ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy, minikler basketbol turnuvasıyla, gerek Darüşşafaka gerekse ülke sporcularının çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, “Ülkemizde uzun yıllar basketbol antrenörlüğü ve spor adamlığı yapmış ve şu an profesyonel olabilecek yetenekteki sporcularımızın Türkiye'ye açılan penceresi konumunda, ülkemiz gençliğine hizmetlerini sürdürmekte olan Darüşşafaka Basketbol Altyapı Koordinatörü Gökmen Öder ile GAÜ Basketbol Şubesi olarak işbirliği içinde yapmış olduğumuz bu organizasyonu bir gelenek haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada, Darüşşafaka Basketbol okulları ile organize ettiğimiz turnuvaya takımları ile katılıp katkı sağlayan, Soyer Spor Kulübü altyapı antrenörü Ahmet Dağer'e, Crossover Basketbol Okulu Antrenörü Havva Arabacıoğlu'na, Dikmen İlkokulu Basketbol takımı Antrenörü Nusret Sırdar'a ve GAÜ Minik Takımlar Antrenörü Gökay İskar ile Fatih Seyitler hocalarımıza teşekkür ederiz. Kazanan ülke basketbolu ve ülke sporcuları oldu” dedi.