Gayrettepe'de silahlı intihar girişimi

Gayrettepe'de bir iş merkezinde silahlı intihar girişimi yaşandı. Kendini silahla başından vurarak ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye götürülürken, polis olay yerinde inceleme başlattı.

Gayrettepe'de bir iş merkezine gelen genç bir şahıs, silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre, silahla başına ateş ederek ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anında iş merkezinin önünde bulunan bir görgü tanığı, “Arabayla geçiyordum, durduk. Ambulans geldi şahsı koydular, götürdüler. Herhalde kafasına sıktı. Burada arka tarafta herhalde güvenlikçi. Güvenlik olduğunu söylediler. Biz de burada duyduk” şeklinde olay anını anlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş merkezinde çalışanlar dışarıya çıkartılarak olay yerinde inceleme başlatıldı.