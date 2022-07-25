Gayrimenkul alırken ya da satarken profesyonelle çalışmanın avantajları

Burak Özmutafoğlu, “Bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanın en büyük avantajı zaman kazanmak ve maddi olarak kayıp yaşamamaktır” dedi.

Profesyonel gayrimenkul danışmanları ile çalışmanın avantajlarından bahseden Better Homes and Gardens Real Estate Türkiye Lideri Ö. Burak Özmutafoğlu, “Genellikle gayrimenkul danışmanına ekstra ödeme yapmak istenmediği için işlerini kendi başına halletmeye çalışıyorlar. Bu da süreci daha da uzatıyor. Alım satım işlemelerinde yaşanan aksaklılar bazen olacak işi bile bozabiliyor. Bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanın en büyük avantajı zaman kazanmak ve maddi olarak kayıp yaşamamaktır. Gayrimenkul danışmanları sizlere zaman kazandırır ve ihtiyaçlarınızı hızlıca çözer. Gayrimenkul danışmanları piyasa bilgisine sahiptir. Bölgelerindeki pazar analizlerini doğru değerlendirirler. Hem bölgelerine hem de piyasaya hakim olurlar. Böylece mülkünüzü doğru değerde satabilir ya da değerinde mülk sahibi olabilirsiniz. Gayrimenkul alışverişlerinin en başından en sonuna kadar sürece hakimdirler. Süreci doğru yönetirler ve yaşanabilecek aksiliklerin önünde geçerler” dedi.

‘Gayrimenkul danışmanı ile çalışmak paradan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar'

Alanında uzmanlık kazanmış danışmanlarla çalışmanın daha karlı olduğunu söyleyen Ö. Burak Özmutafoğlu, “Gayrimenkul danışmanları, sektördeki tecrübeleriyle bir alanda uzmanlık kazanırlar. Gayrimenkulle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için profesyonel bir şirketle çalışmak bu yüzden önemlidir. Profesyonel bir şirkette alanında uzman ve sizin ihtiyacınızı karşılayacak danışmanı bulursunuz. Kiralık konut istiyorsanız, kiralık konut alanında uzmanlaşmış danışman sizinle ilgilenir. İş yerinizi satmak istiyorsanız ticari alım satım danışmanı sizlerle ilgilenir. Alanında uzman danışmanlarla çalışmanın avantajları daha fazladır. Çünkü uzmanlaşmış danışmanlar banka mevzuatlarına, değişen gayrimenkul yönetmeliklerine ve piyasa analizlerine hakimdir. Bu da sizin bireysel olarak harcayacağınız paradan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Sizler ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi gayrimenkul danışmanına söylersiniz ve gerisini onlar halleder” şeklinde konuştu.

Özmutafoğlu son olarak da, “Konutunu satmak ya da kiralamak isteyen mülk sahipleri tek başlarına bazen günlerce hatta aylarca uğraşabilirler. Halbuki bir gayrimenkul danışmanı ile günler içinde satış ya da kiralama tamamlanmış olabilir. Çünkü gayrimenkul danışmanlarının portföyleri ve piyasa analizleri mevcuttur. Bir konutun ne kadara kiralanacağını ve bunun en hızlı nasıl yapılacağını en iyi onlar bilir” diyerek görüşlerini sonlandırdı.