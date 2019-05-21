Gayrimenkul eğilimleri değişiyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gayrimenkule ilişkin araştırmalar artık internet üzerinden başlıyor ve bu aramaların yüzde 77'si mobil üzerinden gerçekleşiyor. GYODER raporuna göre X kuşağı için gayrimenkul önemli bir ihtiyaç iken, Y kuşağında özgürlükçü bir yaklaşım söz konusu. Hatta Z kuşağında ise mülkiyet kavramı oldukça zayıflıyor” dedi.

Gayrimenkul edinimlerinde kuşaklar arası yaşanan farklılıklar hem üreticileri hem de pazarlama faaliyetlerinde bulunan emlak işletmelerini yeni arayışlara yönlendiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunana Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Değişen kuşakların etkisi ile yeni pazarlama ve satış modelleri geliştirmek gerekiyor. Gayrimenkule ilişkin araştırmalar artık internet üzerinden başlıyor ve bu aramaların yüzde 77'si mobil üzerinden gerçekleşiyor. GYODER raporuna göre X kuşağı için gayrimenkul önemli bir ihtiyaç iken, Y kuşağında özgürlükçü bir yaklaşım söz konusu. Hatta Z kuşağında ise mülkiyet kavramı oldukça zayıflıyor” dedi.

“Yaşam alanları küçülüyor”

Özelmacıklı “TÜİK İstatistiklerle Aile sonuçlarına göre hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 3,4 kişi oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2018 yılında yüzde 16,1'e yükseldiği görüldü. Bu durum bizlerin gayrimenkul pazarlamasında küçük dairelerin müşteri potansiyelinin artacağını, kira gelirlerinde küçük dairelerin daha avantajlı hale geleceğini gösteriyor. Hane halkı sayısının küçülmesi nedeniyle daire m2'lerinde ve yaşam alanlarında küçülmeler yaşanıyor” dedi.

“Emlak danışmanları riski azaltıyor”

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde emlak danışmanlarının müşteriler için riski azalttığını belirten Özelmacıklı, “Profesyonel emlak danışmanları müşterilerini ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak hukuki, mali ve teknik konularda doğru olarak yönlendiriyor. Bu noktada markalara, emlak işletmelerine ve danışmanlara ilişkin yorumlar ve görüşler daha ön plana çıkıyor. Bizler de 360 derece sanal turlar, karar destek sistemleri ve dijital pazarlama gibi ürünleri kullanarak Y kuşağının dikkatini çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.