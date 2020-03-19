Gayrimenkul ilanlarında koronavirüs vurgusu

Koronovirüs salgını Türkiye'de görülmeye başladıktan sonra gayrimenkul ilanlarının başlıklarında da kendisini göstermeye başladı.

Koronovirüs salgını Türkiye'de görülmeye başladıktan vatandaşlar kendilere göre tedbirler almaya başladı. Genellikle maske, kolonya ve dezenfektan ağırlıklı alınan tedbirlerin yanı sıra gıda stoklamanın da yapıldığı görülmüştü.

Sosyal hayatın genelini etkileyen salgın, gayrimenkul ilanlarının başlıklarını etkilemeye başladı. İlanlarda koronavirüsten korunacağına dair başlıkların yer alması sektörde fırsatçılık mı yapılıyor? sorusunu akla getirdi. İlanlarda ''Koronavirüsten kaçmak için doğa içinde çiftlik evi'', ''Koronavirüse tek çare! denizde değil, yaylada eviniz olsun'' şeklinde gerçek dışı ve abartılı başlıklar kullanılmış.

Kullanılan ilan başlıklarından bazıları şöyle:

Korona virüsten kaçmak için doğa içinde çiftlik evi

Koronavirüse inat bizde arsa bu fiyat

Korona ve bütün virüslerden uzak konak tadında

Büyüklerinizi koronavirüsten korumak için çok güzel bir yer

Koronavirüse tek çare! denizde değil,yaylada eviniz olsun

Burada koronavirüsü bulaşmaz, doğal ortam insanlardan uzak

Koronavirüsten korunmak için sakin ortamda kiralık eşyalı