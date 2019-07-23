Gayrimenkul satışlarındaki düşüş icra ihalelerine yansıdı

İhaleye çıkan konut ve iş yerleri açık arttırmalarda talebin azlığı nedeni ile yarı fiyatına alıcısı ile buluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azaldı. Son bir yılda icra ihalelerindeki gayrimenkul satış rakamlarında büyük ölçüde düşüş yaşanırken, icralık gayrimenkul ihalelerine ilgi bir hayli azalmış durumda. Özellikle gayrimenkul ihalelerinde yarı fiyatına satılan konutların birçoğu, ihaleye katılımın sağlanamaması nedeni ile ikinci ihale tarihinde yarı fiyatına satılıyor veya satışı yapılamıyor. İcraburada.com sitesinde yer alan istatistiklere bakıldığında an itibari ile Türkiye genelinde icradan satışa çıkan toplam 2 bin 942 konut ve 792 iş yeri dosyası değerlerinin yarı fiyatına alıcılarını bekliyor. İstanbul'da icradan satılık konut stok sayısı 415 iken iş yeri sayısı da 120 olarak göze çarpıyor. Sürecin bu şekilde devam etmesi ve icradan yapılan gayrimenkul satışlarına talebin ve ilginin artmaması durumunda ise bu rakamların daha da artacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren icraburada.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, “Son zamanlar da Türkiye'deki konut satış rakamlarında yaşanan düşüşün icra ihalelerindeki gayrimenkul satışlarını da etkilediğini görüyoruz. İcradan satışı çıkan gayrimenkul ihalelerine talebin azlığı nedeniyle hemen hemen her gayrimenkul satışa çıktığı yarı fiyatına alıcı buluyor. Bazen öyle günler oluyor ki, satışa çıkan bu gayrimenkullere ilgi olmaması nedeniyle satışları ikinci satış tarihine erteleniyor. Aslında bu dönemde gayrimenkul ihalelerine girmenin avantajlı olduğunu düşünüyorum. İhaleye katılımın az olması nedeni ile uygun fiyatlara ev iş yeri veya arsa sahibi olabilirsiniz. Örneğin internet sitemizdeki dosyalara baktığımızda İstanbul'da 50 bin TL'ye bile daire sahibi olma fırsatının olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde faizlerin düşerek gayrimenkul taleplerinin artacağını düşünürsek, şu sıralar icra ihalelerine girerek gayrimenkul almanın tam zamanı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.