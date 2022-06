Gayrimenkul sektörüne girmek isteyen yeni yatırımcılara fırsat

Bayilerine sunduğu bölge ayrıcalığı fırsatı ile yatırımcıların radarına takılan BHGRE Türkiye, Türkiye'nin her yerinde hizmet vererek, büyükşehirlerde bayilerine ilk ofis olma fırsatı sunuyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya gibi emlak sektörünün kalbinin hızlı attığı şehirlerde de açılacak bayilerine özel avantajlar sağlıyor.

Bayilerine gayrimenkul alanında işlem hızı üst düzeyde bölgelerde ofis imkânı sağlayan BHGRE Türkiye, 100 yıllık tecrübesi ile Türkiye pazarına girdi. İstanbul için Etiler, Levent, Bağdat Caddesi, Ataşehir ve Boğaz hattı gibi lokasyonlarda da ilk ofis olma imkanı sağlayan şirket ile Türkiye'nin tüm illerinde bölge avantajından yararlanılarak hızlı yatırım dönüşü sağlayan lokasyonlarda bayilik alınabiliyor.

100 yıllık ev ve yaşam tecrübesi ile hizmet veren Better Homes and Gardens Real Estate, Türkiye pazarına giriş yaptı. Franchise hizmeti ile Türkiye'nin her yerinde hizmet vermeye başlayan BHGRE Türkiye'de bölge avantajı devam ediyor.

Avantajlı franchise hizmeti

Gayrimenkul danışmanlarının ve ofis sahiplerinin daha üst seviyelere taşınması için avantajlı hizmetler sunan şirket, bölgelerinde ilk ofis olma fırsatı tanıyarak, ofisin kurulumdan reklam tanıtımına kadar destek sağlıyor. Gayrimenkul danışmanlığını ikinci bir meslek değil, gerçek bir meslek olarak yeniden şekillendiren şirket, kurduğu Be Better University ile danışmanlarına ve yatırımcılarına sürekliliği olan güncel eğitimler de veriyor.

Gayrimenkul danışmanları istihdam ediliyor

Franchise başvurusu yapılan bölgenin önce analiz raporunu yapan BHGRE Türkiye, oluşturduğu “Aday Havuzu Sistemi” ile bölgelerindeki en yetkin gayrimenkul danışmanlarını ofislerde istihdam ediyor. Ayrıca şirket, franchise açılışından sonra broker ve danışmanlarını da yalnız bırakmıyor. Her kademede özel koçluk ve mentorluk sistemi ile tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yatırımcılar kendi hikâyelerini yazacak

Franchise hizmeti alan yatırımcının bölgesindeki özel gayrimenkul projeleri ile anlaşmalar sağlayarak, satış yönetimini şubelerine devreden şirket, bünyesinden bulunan her şubeye özel proje desteği veriyor. Gayrimenkul sektörüne girmek isteyen yeni yatırımcılara kapılarını sonuna kadar açan BHGRE Türkiye, sektör profesyonellerinin kendi hikayelerini yazmaları için de franchise hizmeti sunuyor.

Better Homes and Gardens Real Estate Türkiye, bhgreturkiye.com web sitesi üzerinden yapılan franchise başvurularını değerlendirmeye alıyor.

Better Homes and Gardens Real Estate nedir

1922 yılından bu yana ülkenin önde gelen medya ve pazarlama şirketlerinden biri olan Meredith Corporation'un sahibi olduğu Better Homes and Gardens ev ve yaşam dergisi, 1978 yılında Better Homes and Gardens Real Estate hizmetini başlattı. Meredith Corporation, Amerika ve dünya da birçok gayrimenkul şirketinin sahibi olan Realogy Holding'e Better Homes and Gardens Real Estate adını ve ilgili ticari markaları 100 yıl süreyle lisanslama hakkı verdi. Realogy Holding, Better Homes and Gardens Real Estate franchise ağını 1 Temmuz 2008'de yeniden başlattı. Better Homes and Gardens Real Estate Türkiye'de 2022 Yılında Ö. Burak Özmutafoğlu liderliğinde faaliyete geçmiştir.