Gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelecek dönemi masaya yatırıldı

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi ile Gayrimenkul ve İnşaat Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte inşaat sektörü temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte inşaat sektörünün gelecek dönemi ve sorunları masaya yatırıldı.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi ile Gayrimenkul ve İnşaat Platformu tarafından inşaat sektörünün bir araya geldiği etkinlik düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte inşaat sektörünün gelecek dönemi ve sorunları masaya yatırıldı. Etkinlikte söz alan temsilciler sektördeki sorunları dile getirdi. Fikir alışverişinde bulunan temsilciler inşaat ve gayrimenkul sektörünün gelecek döneminden umutlu olduklarını belirtti.

Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye'nin inşaat sektörü ve bileşenleriyle birlikte dünyada harikalar oluşturan bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Bu potansiyelin kamusal bir tarafı var. Özel sektör tarafında da çok farklı disiplinler var. Yap-işlet-devret modeli gibi dünyaya geliştirdiğimiz bir modelimiz var. Türkiye çok farlı ekonomik modeller geliştiren bir ülkedir. Bugünde milli gelirimize göre çok yüksek bir konut yapılaşmamız var. Türkiye'deki akademi ve özel sektör birikiminin çok büyük bir etkisi var. İnşaat sektörü Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir sektördür” ifadelerini kullandı.

Toprak: “İnşaat sektörü 200'e yakın yan sektörü de faaliyete geçiriyor”

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak da “Bu etkinliğimizde gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen kurumlarını bir araya getirdik. Dergimizde bununla ilgili geniş kapsamlı bir dosya da vardı. İnşaat sektörünün önemli temsilcileri birbirleriyle görüşerek fikir alışverişinde bulundular. İnşaat sektörü temsilcilerimize bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketleri verdik. İnşaat sektörü 200'e yakın yan sektörü de faaliyete geçiriyor” diye konuştu.

İsra Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Veysel Vural, “Türkiye'nin dinamiklerine güveniyoruz. Holding olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşaat sektörü birçok yan sektöre etki ediyor. İnşaat sektörü Türkiye'nin can damarıdır. İnşaat sektörünü güçlendirdiğimiz takdirde, diğer sektörleri de hareketlendirecektir” dedi.

Etkinlik sonunda sektördeki hizmetlerden dolayı katılımcılara teşekkür plaketleri verildi.