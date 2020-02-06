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Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı

Büyükçekmece’de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı.

Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


İlginç kaza, Büyükçekmece Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Ayfer Ü. yönetimindeki 34 PK 5122 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı. Aracından çıkan sürücünün, fren ile gaz pedalını karıştırarak panik yaptığı iddia edildi.



O anlar kamerada


Büyükçekmece'de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil bir anda kaldırımı aşarak merdivenlerden iniyor. Araç daha sonra beyaz eşya dükkanına çarparak duruyor.

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