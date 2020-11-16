İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Ahmet Kekeç için cenaze töreni düzenleniyor

Gazeteci Ahmet Kekeç için Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenleniyor.

Gazeteci Ahmet Kekeç için Eyüpsultan Cami'inde cenaze töreni düzenleniyor.


Gazeteci Ahmet Kekeç için öğle namazını müteakiben Eyüpsultan Cami'inde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı. Cenazeye korona virüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamadı. Taziyeleri kardeşi Hüseyin Kekeç kabul etti. Cenaze töreni devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.