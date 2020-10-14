Gazeteci Dündar Keşaplı'ya 'Yılın En İyi Spor Muhabiri' ödülü

Yaşamını İtalya'da sürdüren ve başarılı haberlere imza atan deneyimli gazeteci Dündar Keşaplı, 'Yılın En İyi Spor Muhabiri' ödülüne layık görüldü.

Ankara'da bu yıl 13. kez düzenlenen 'Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni' Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü olan 13 Ekim'de gerçekleşti. Gecede, 30 yılı aşkın süredir İtalya'da yaşayan ve yaptığı pek çok haberle ses getiren Dündar Keşaplı, "Yılın En İyi Spor Muhabiri' ödülüne layık görüldü. Covid-19 salgını dolayısıyla ödülünü almak üzere Ankara'ya gidemeyen Keşaplı, törene gönderdiği mesajında, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederek Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünde böyle bir ödülle onurlandırılmış olmaktan gurur duyduğunu belirtti.