Gazeteci Ersoy: "Tek bir kaynakla gerçekleri öğrenemezsiniz”

Türkiye üzerinde oynanan algı operasyonları ve medyanın rolü, İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ ) düzenlenen “Türkiye'ye yönelik tehditler, Toplumsal Algı ve Medya” başlıklı panelde ele alındı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "Hiçbir zaman haber izlemiyor olsanız bile kulağınıza gelenlerden muhakkak etkilenirsiniz. Tek bir kaynağı takip ederek gerçekleri öğrenemezsiniz. Çünkü herkes size kendi hikâyesini anlatır” dedi.

İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) ile İAÜ Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (USAM) ortaklaşa gerçekleştirdiği ve moderatörlüğünü İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Naim Babüroğlu'nun yaptığı panelin konuşmacıları Habertürk TV programlarından Habertürk Manşet'in sunucusu, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi ve Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu oldu.

İAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve daha birçok akademisyen ile öğrencilerin yoğun ilgiyle takip ettiği panelde açılış konuşmasını yapan İAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın, "Türk milleti tarihin her döneminde tehdit altında olmuştur. Bu durum, toplumun sürekli uyanık, diri ve tetikte olması açısından olumlu bir durum olarak da değerlendirilebilir” dedi.

“Herkes kendi hikâyesini anlatır”

Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürel süreç çerçevesinde Türkiye'ye yönelen tehditler, oluşturulmak istenen toplumsal algı ve medyanın bu süreçteki rolünü değerlendiren gazeteci-yazar Mehmet Akif Ersoy, "Algı birçok şeyi ifade eder. Hiçbir zaman haber izlemiyor olsanız bile kulağınıza gelen bir şeylerden muhakkak etkilenirsiniz. Tek bir kaynağı takip ederek gerçekleri öğrenemezsiniz. Çünkü herkes size kendi hikâyesini anlatır. Önemli olan kaynağı çeşitlendirmektir. Algıda özellikle küresel alanda, lobi kaynakları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Geleceğin en değerli madenleri olarak kabul edilen bor ve toryum gibi madenlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye'de olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu, böyle bir bölgenin küresel elitler tarafından rahat bırakılmaması çok doğal” dedi.

Yapılan araştırmalara göre okuma oranının ülkemizde oldukça az olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, "İslam'ın ilk emri 'Oku'. Ancak İslam dünyası okumuyor. Okumadığı için de Kur'an'da 700 ayette geçen 'aklınızı kullanın' emrini yerine getirmiyor” diye konuştu.

"Kitleleri etkilemenin 3 yolu var"

Panelin moderatörlüğünü yapan İAÜ Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, algı ile ilgili şunları söyledi:

"Kitleleri etkilemek ve istenilen her şeyi yaptırmak amacıyla bilim insanlarının yapmış olduğu bir araştırmaya göre 3 etkili yol var. İlki zor kullanma, ikincisi para ile satın alma ve son olarak inandırarak ikna etmek. Bu terimi ilk kullanan ABD algı yönetimini küresel güç olarak dünya coğrafyasına etkili bir şekilde uyguladı. İnandırmak ve ikna etmek algı yönetimi sanatının kullandığı etkili bir yöntemdir. Algı yönetimi inandırmayı ve ikna etmeyi kişilerin bilinçleri ve duygularına seslenerek gerçekleştirir.”