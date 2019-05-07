Gazeteci Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Gazeteci Hasan Cemal'in ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Cemal'in 3 bin 360 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Gazeteci Hasan Cemal'in ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Hasan Cemal yazılarında barış kavramını ele aldığını söyleyerek, "Terör propagandası yapmadım, terör propagandasına alet olmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Savunmanın ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cemal'in önce 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 ay 22 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra verdiği hapis cezasını para cezasına çevirerek Hasan Cemal'in 3 bin 360 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.