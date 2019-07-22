Gazeteci Örsan Öymen mezarı başında anıldı

Gazeteci Örsan Öymen, ölümünün 32'inci yılında Zincirlikuyu'da bulunan kabri başında anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1987 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Örsan Öymen için düzenlenen anma törenine ağabeyi Altan Öymen, kızı Yasemin, oğlu Örsan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi'nin de aralarında bulunduğu gazeteci meslektaşları katıldı. Anma töreninde dualar okunarak, Öymen'in mezarına çiçekler ve çelenk bırakıldı.

Kardeşinin mesleki ve dostluk açısından iyi bir izlenim bıraktığını belirten Altan Öymen, ''32 yıl az bir zaman değil. 32 yıl sonra bu kadar insanın burada toplanması beni duygulandırdı. Demek ki sağlığında gerek meslek açısından, gerek dostlukları açısından iyi bir izlenim bırakmış. 1987 yılına kadar basınımıza, Avrupa basınına katkılarda bulundu. Alman radyolarında çalıştı. Keşke daha fazla yaşamış olsaydı da ardından daha çok eserler bıraksaydı. Onu rahmetle anıyorum'' ifadelerini kullandı.

''Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldı''

Örsan Öymen'in zamansız ayrılığına vurgu yapan Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi ise, ''Örsan, içinde bulunduğu her ortamda çevresine neşe veren, esprileriyle dikkat çeken, zekasıyla takdir edilen, medeni tavırlarıyla her zaman örnek olan bir meslektaşımızdı. Son derece sözüne sadık, dürüst ve mütevazi bir kişiliğe sahipti. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldı'' diyerek duygularını dile getirdi.