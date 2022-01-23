Gazeteci Uğur Mumcu için soğuğa aldırış etmeden koştular

Gazeteci Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun 11'incisi bu yıl da Kartal'da gerçekleştirildi.

24 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu adına düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu'nda yüzlerce sporcu birincilik için ter döktü. Koşu 5 bin metre olmak üzere tek parkurda yapıldı. Koşu, soğuk ve karlı havada yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde start verilen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı. Farklı kategorilerde koşulan yarışta, dereceye girenlere hediyeler ve para ödülü verildi.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilerek program sona erdi.

Koşuda erkekler kategorisinde birinci olan 23 yaşındaki Abdullah Tuğlu, “Bu yarışa geçen yıl da katılmıştım. Hava şartları zorlu fakat yarış benim için eğlenceli ve güzel geçti. Rakiplerim de iyi ve zorlayıcıydı. Böyle anlamlı bir koşuda koşmak benim için çok keyifliydi. Olimpiyatlar için çalışıyorum ve bu yarışları antrenman için koşuyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ve bunun için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.