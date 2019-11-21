Gazeteci Yazar Funda Akosman Erman'ın kitabı ‘Papatyanın Yaprakları' çıktı

Gazeteci Yazar Funda Akosman Erman'ın röportajlarını derlediği ‘Papatyanın Yaprakları' kitabı raflarda yerini aldı.

Gazeteci Yazar Funda Akosman Erman'ın 20 yıllık basın hayatı içindeki deneyimlerini, röportajlarını derlediği ilk kitabı ‘Papatyanın Yaprakları' adlı kitabı AZ Kitap yayınlarından çıktı. Yapılan bilgilendirmde; Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarının, ödüllü doktorlarının, yaşayan tarihsel izler bırakmış bilim insanlarının ve bugün aramızda olmayan usta sanatçıların hikayelerinin yer aldığı herkesin keyifle okuyacağı kitap, içeriğinde yer alan her bir özel karakterin kendi hikayesini aktardığı bölümlerle okuyuculara farklı deneyimler sunacak.

Nobel ödülü almaya aday Çapa Tıp Fakültesi iki dönem dekanlık yapmış Kardiyolog ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Erzengin'den, Aysel Gürel'e, ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'dan, aşk adamı Soner Arıca'ya, yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'tan, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a kadar pek çok ünlünün bilinmeyen yönleri ‘Papatyanın Yaprakları''nda keşfedilecek.