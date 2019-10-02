Gazeteci Yazar Halis Mutlu'dan ‘Kudüs'e Uyanmak'

Gazeteci Yazar Halis Mutlu'nun ‘Kudüs'e Uyanmak' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Gazeteci Yazar Halis Mutlu'nun ‘Kudüs'e Uyanmak' adlı kitabı, Ravza Kitap etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Kudüs'ü İslami literatürden derlenen bilgilerle hikâye şeklinde anlatan eser, Zeynep isimli bir genç kızın Kudüs'ü tamamen İslami referanslarla tanıma serüvenini ele alıyor.

Kitabında kendi kavramlarımızla kendi değerlerimizi anlatmamız gerektiği üzerinde ısrarla duran Halis Mutlu, bu kitabında Müslümanlara ait Kudüs'ü Müslümanca anlatıyor. Akıcı bir üslupla kaleme alınan eserin tanıtımında, “Kişi kaybettiğini kaybettiği yerde aramalı, aksi hiçbir olumlu sonuç vermeyeceği gibi kaybedilenden uzaklaşmaya ve zamanla unutmaya sebep olur. Müslümanlar özellikle son bir asırdır birçok değerlerini kaybetti. Bunların en başında da şüphesiz ki Kudüs ve Mescid-i Aksa geliyor. Halbuki Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanlar için imani bir duruş, siyasi bir simge, içtimai bir kıyam noktasıdır” ifadelerine yer verildi.