Gazeteciler Kartal'a kazandırılan projeleri yerinde inceledi

İstanbul'daki ulusal ve yerel basın görevlileri, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün 2009'dan bu yana Kartal'a kazandırdığı projeleri ve yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün belediyenin projelerini Kartallı kadınlara tanıttığı ring turu devam ediyor. Tanıtım turu kapsamında bu kez İstanbul'daki ulusal ve yerel gazetelerde görev yapan gazeteciler, Kartallı kadınlarla birlikte Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz tarafından ilçeye kazandırılan projeleri gezdi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel de gün boyunca projeler hakkında gazetecilere bilgi verdi. Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevini ziyaret sırasında ise tur ekibini, Yaşlı Bakım ve Huzurevi Müdürü Burcu Şimşek karşıladı. Sırasıyla Neyzen Tevfik Kolaylı heykeli, Eşekli Kütüphaneci Anıtı, Srebrenitsa Soykırım Anıtı, Kartal Sanat Akademisi, Dragos Kazı Alanı, Dragos Su Sporları İskelesi, Ceviz Meydanı Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi proje alanı, kreşler, Mehmet Ali Büklü Parkı, buz ve kaykay pisti, Kartallı Kazım Meydanı, Masal Müzesi, Rauf Denktaş Anıtı, Bayram Demirkol Parkı ile Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi binasını gezen gazeteciler, projeleri yakından görme imkanı buldu.

Tur hakkında bilgi veren Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, ”Kartal'da yapılan yatırımların ve hizmetlerin Kartal halkı tarafından bilinmesi amacımız buydu. Özellikle kadınlarımızın bilmesi, görmesi, ne yapıldı hakkında bilgi edinmesi amacıyla bu yola çıktık. Kartal'da yapılan hizmetlerin yeterince bilinmemesi düşüncesi ile Kartal halkına bu hizmeti sunmak istedik. Bin 500 kadar insanımızı yapılan hizmet yerlerini göstermek için sistem içerisine aldık” dedi.

Yeni yılda kreş sayısı artıyor

Yapılan projeler hakkında konuşan Okay, “Bizim şuanda yaklaşık 14 tane kreşimiz var, 3 tanesi proje aşamasında. Önümüzdeki dönem her mahalleye bir kreş, toplamda 20 kreş yapmayı düşünüyoruz. Ama bu sayı daha da artabilir. Çünkü çok büyük bir talep alıyoruz. İnsanlar bu konuda bizden çok memnunlar. Deprem dönüşüm konusunda çok iddialıyız. 2019 yerel seçimlerinden sonra projelerimizin devam edeceği inancındayız” şeklinde konuştu.

Tura katılan Suzan Selçuk, “İlk defa geliyorum. Kartal'da doğma büyümeyim. Kartal'da Bizanslıların ve Romalıların yaşadığını biliyordum fakat burada yaşadıklarını bilmiyordum. Yapılan kazılar sonucunda tarihimizi bize anlatan başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Doğma büyüme Kartallıyım. Bütün yapılan işler için çamurlar içinde yürürken şimdi asfaltlarda yürüyoruz. Bütün imkanları bize sağladığı için gerçekten başkanımıza çok teşekkürler ediyoruz” dedi.

Nazife Hüner ise, “Çok güzel bir etkinlik, ben çok geç kalmışım gelmek için gerçekten çok güzeldi. Belediye Başkanımız Sayın Altınok Öz'ün yaptığı etkinlikler hakikaten tartışılmaz. Bu konuda gerçekten mutlu hissediyorum Kartallı olarak. Başkanımız sanata, sanatçıya, spora çok önem veriyor. 7'den 77'ye hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.