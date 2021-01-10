Gazeteciler unutulmaz anları anlattı

Yaşanan olayların ilk tanıkları olan gazeteciler, bu kez sahada başlarından geçenleri anlattı.

Başakşehir Belediyesi, kamuoyunu aydınlatmak adına her türlü zorluğa göğüs gererek görev yapan gazeteciler için anlamlı bir video hazırladı. Haber için en iyi kare, doğru bilgi ve yaşanan gelişmeleri anlatmak için gece gündüz demeden çaba gösteren basın mensuplarının unutamadıkları hikayelerin yer aldığı videoda, bazen çatışmanın tam ortasında, bazen yaşanan doğal afetlerde ter döken basın mensupları yaşadıklarını anlattı.

Gazeteciler hikayelerini paylaştı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kimi zaman toplumsal olaylarda ve kimi zaman da yüzümüzü güldüren haberlere imza atan gazeteciler yer aldı.