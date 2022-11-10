Gazetecilerden Başakşehir'de unutulmaz sohbet

Başakşehir'de, Kıraathane Sohbetleri'ne bu hafta misafir olan gazeteci İsmail Halis ve İsmail Kılıçarslan, gençlik ve Müslümanlık üzerine adeta ders niteliğinde keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonunun en sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri, Başakşehirlilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Etkinliğe bu hafta gazeteci İsmail Kılıçarslan konuk oldu. Moderatör İsmail Halis ve İsmail Kılıçaslan, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde unutulmaz bir sohbete imza attı.

“Müslümanlığınız kamusal alanda önemli”

Gençlerle bir araya geldiğinde gerçekleştirdiği sohbetlere dikkat çeken Kılıçarslan, “Gençlere soruyorum; 5 vakit kılıyor musun? Kılıyoruz, diyorlar. Çok güzel diyorum. Bütün bunların beni alakadar eden yanı ne? Hiç! Bütün bunların hepsi senin Allah ile aranda. Senin Müslümanlığın bana kamusal alanda lazım. Burada bu kadar insanız Müslümanlık çok kolay, ama ev kredisi için bankadan içeriye girerken, okulda kopya çekerken; ticarette, ahlaki seçimlerimiz nasıl? İşte burada Müslümanlığımız önemli hale geliyor. Sınıfında arkadaşların senin için giyimi kuşamı ile hava atmaktan hayâ eden, yalan konuşmayan gibi güzel şeyler söylüyor mu, önemli olan budur” şeklinde konuştu.

Kılıçarslan, ticarette doğruluk üzerine başından geçen bir olayı da şöyle anlattı:

“Bundan iki buçuk sene önce Kahramanmaraş'ta bir baharatçıya girdim. Ağabey buranın cevizli sucuğu meşhurmuş var mı, dedim. Adam, bende yok ama başka dükkandan da alma, dedi. Ağabey neden, dedim. Ben bu mevsimde satmam. Eylül ve kasım aylarında olur. Onun dışında yapılanlar sunidir, marketten al daha iyi. Ben de satarım günde 20 kilogram satsam, evime 400 lira götürürüm ama o da haram olur, dedi. Kahramanmaraş'a gittiğimde dükkanına gider, çayını içer ve duasını alırım.”