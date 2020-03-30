Gazeteler, Basın İlan Kurumunun ortak manşet çağrısına uydu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın, “Evde Kal, Sağlıkla Kal” çağrısına uyan gazeteler, bugün ortak manşetle yayınlandı.

Duran, çağrısında, “Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın birkaç aydır mücadele ettiği, büyük bir tehdit haline gelen COVİD -19 virüsüyle mücadelede basın ve medya elinden gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23 Mart tarihinde Yönetim Kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkânı verdi. Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. “Evde Kal, Sağlıkla Kal”, mottosu ile gazetelerimizi COVİD-19'la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dünyaya kavuşmamızı diliyorum” mesajını vermişti.

Gazeteler, bu çağrıya uyarak, bugün 'Evde Kal, Sağlıkla Kal' ortak manşetiyle yayınlandı.