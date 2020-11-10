Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eyüpsultan'da törenlerle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde Eyüpsultan Kaymakamlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nde anma törenleri düzenlendi.

Eyüpsultan Kaymakanlığı'nda, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anma için düzenlenen tören, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuyla başladı.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Eralp Ulus'un katıldığı törende daha sonra İstiklal Marşı okundu ve Atatürk anıtına çelenkler konuldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nde düzenlenen törende de, yine sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Fotoğraf sergisi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı.