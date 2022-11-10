Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıldönümünde Büyükçekmece'de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıldönümünde Büyükçekmece'de anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıldönümünde Büyükçekmece'de anıldı.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Turan Akdemir'in yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Atatürk'ü Anma Töreni ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından da İstiklal Marşı okundu.

Minik yürekler duygulu anlar yaşattı

7'den 70'e yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Atatürk'ü Anma Töreni duygu dolu anlara da sahne oldu. Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerinin ellerindeki Atatürk portreleriyle katıldıkları anma etkinliklerinde, minik öğrencilerin yanlarında getirdikleri çiçekleri Atatürk Anıtı'na bırakmaları duygu dolu anlar yaşattı.