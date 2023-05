Gazi Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'te

TEKNOFEST, takım oluşturan öğrencileri bir araya getirerek belirledikleri proje üzerinden kendilerini gösterme imkanı sağlarken, Gazi Üniversitesi de bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki yerini aldı. Gazi Üniversitesi hakkında konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise "Her geçen yıl kendimizi geliştiriyoruz. Yeni takımlarla yarışmaya katılıyoruz" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenciyi bir araya getirdi. Takım oluşturan öğrenciler, belirledikleri proje çerçevesinde kendilerini gösterme imkanı elde etti. TEKNOFEST'e katılan takımlardan biri de Gazi Üniversitesi öğrencileri oldu.

"Biz Gazi Üniversitesi olarak her yıl Teknofest'te yerimizi alıyoruz"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise TEKNOFEST'in gençleri bilim, keşif ve icat alanında teşvik ettiğini belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak her yıl TEKNOFEST'te yerimizi alıyoruz. Geçen sene TEKNOFEST Karadeniz'e Samsun'da katılmıştık. Hyperloop takımımızla birincilik almıştık onun dışında da birçok ödüller aldık Gazi Üniversitesi olarak. Her geçen yıl kendimizi geliştiriyoruz. Yeni takımlarla yarışmaya katılıyoruz. Bu yıl itibariyle 100' ün üzerinde takımımız başvurdu. Bu takımlarımızdan 29 takımımız finalist oldu, birçok alanda takımlarımız finalist oldular. Bizde Gazi Üniversitesi yönetimi olarak onlara desteklerimizi her geçen gün artırmaktayız. Daha önce üniversitemizde bir TEKNOFEST koordinatörlüğü vardı, bu yıl yarışmalar koordinatörlüğü diye bu bölüm adını değiştirdik. Geçen yıl Samsun'daki standımızdan daha büyük bir stantla birlikte daha profesyonel faaliyetlerle halkımıza hizmet sunma anlayışıyla İstanbul TEKNOFEST'te yerimizi aldık. İnşallah bu yıl da buradaki TEKNOFES'te birçok ödül bekliyoruz. Açıklanan bazı ödüllerimiz var. Bunların başında Küba TEKNOFEST birincilik ödülü aldık. İnşallah diğer alanlarda da bugün belli olacak TEKNOFEST'te önemli ödüller alacağımıza inanıyorum. Ben bu TEKNOFEST'in gençlerimizi özellikle bilim, keşif, icat alanında önemli buluşlara imza atması için teşvik edici olduğunu düşünüyorum. O açıdan biz Gazi Üniversitesi ülkemizin 1926'da kurulmuş 100 yıllık üniversitesi olarak gençlerimizin her alanda TEKNOFEST'te her yıl içerisinde özel olarak teşvik ediyoruz. Bundan sonra da teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST bize en iyi sunum ödülünü verdi"

Gazi Üniversitesi 'Prometheus' takım kaptanı Hasan Hüseyin Selin ise, "Prometheus takım kaptanıyım. Takımımız 8 kişiliktir. Meltem Dönmezkaya takım kaptanımızdır. Diğer arkadaşlarımız sağ olsunlar. Biz Gazi Üniversitesi 'Fotonik Bölümü' öğrencileriyiz. Oyunumuz bir proje, projemiz bir oyun. Beş odalı bir ev konseptinden oluşmaktadır. Amacımız fotoniği, insanlara anlatmak adına böyle bir oyun tasarladık. Fotonik çok bilinmiyor, 21. yüzyılın teknolojisi olarak söyleniyor ama çok bilinmiyor. Bu yüzden biz bu bölümümüzü tanıtmak adına böyle bir oyun tasarladık. Sağ olsun TEKNOFEST de bize en iyi sunum ödülünü verdi. İnşallah güzel bir derece almayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz" dedi.