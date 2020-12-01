Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başakşehir'i ziyaret etti

Teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırladı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akıllı şehircilik uygulamaları ile Türkiye'ye örnek olan Başakşehir'i ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin, baş başa yaptıkları görüşmede teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalar ile yeni medya, akıllı şehircilik ve modern belediyecilik alanında yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekillerinden olan Fatma Şahin, daha sonra sırasıyla Türkiye'nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi ve Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olan Başakşehir Living Lab'i de gezdi. Covid-19 kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Yasin Kartoğlu, çalışmalar hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bilgi verdi. Başakşehir Espor Merkezi ve Living Lab'e hayran kalan Başkan Şahin, Radyo Başakşehir'i de ziyaret eti.

Başkan Şahin'den Başakşehir'e övgü dolu sözler

Başkan Şahin, “Mutluluğun sesi” sloganıyla dünyanın dört bir yanında ilgiyle dinlenen Radyo Başakşehir'de Mutlu Sabahlar programının canlı yayın konuğu oldu. Başakşehir'de çalışmalardan övgüyle bahseden Şahin, “Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodları zaten Başakşehir'de kurulmuş. Başakşehir bunu çok önce görmüş. Bu da başkanın vizyonu, ekibin kuvvetiyle alakalı” dedi.

Yasin Başkanın vizyonu Başakşehir'e getirdi

Teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalara önem verdiğinin altını çizen Başkan Şahin, “Yasin Başkanımızı tebrik ediyorum. Geçen hafta Başkanımızla telekonferans üzerinden önemli bir çalıştay yaptık. Başkanımızın teknolojiyle, akıllı şehirlerle ve gençlere yönelik e-sporla ilgili çok farklı bir vizyonla çalıştığını görür görmez arkadaşlara dedim ki; ‘önümüzdeki hafta Başkanımızı ziyaret edelim'. Tecrübe çok önemli bir şey, bizim de tecrübeyi görüp hızlı bir şekilde koordinasyonu sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Sizde büyük vizyon, ekibinizde de büyük bir heyecan var”

Yeni bir dünya kurulduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, “Yeni dünyanın kodları zaten Başakşehir'de kurulmuş. Başakşehir bunu çok önce görmüş. Bu da Yasin Başkan'ın vizyonu, ekibin kuvvetiyle alakalı. Biz de, bu işleri hızlı bir şekilde yapmak ve bölgesel kalkınma gerçekleştirmek istiyoruz. Pandemiden sonra kurulacak olan özellikle akıllı tarım, gıda güvenliği, kendi kendine yetme, yeşil ekonomi gibi sağlıklı ve dirençli gibi yeni başlıklar var. Bu başlıklar için daha iyi koordine olmamız lazım. Sizde büyük vizyon, ekibinizde de büyük bir heyecan var. Bu ikisi birleştiği zaman başarı kaçınılmaz” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz de Gaziantep'e gelmek istiyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Kartoğlu, “Başkanım bu kelimeler ve duygulardan sonra benim size bir yemek borcum oldu. Biz de, sizin gastronomi alanındaki mücadeleniz ve dünyaya örnek olan vizyonunuz için, şehrin güzelliklerini yerinde tanımak ve tatmak için Gaziantep'e gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.