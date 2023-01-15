Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar eşlik edecek.