İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolcular, sahaya üzerilerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtle çıkarak Mehmetçik’e destek verdi.

Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolcular, sahaya üzerilerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtle çıkarak Mehmetçik'e destek verdi.


Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Gaziantep FK mücadelesi öncesi iki takım oyuncuları anlamlı bir harekete imza attı. Futbolcular, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla üzerilerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtlerle sahaya geldi. Gaziantep FK'lı sporcular, asker selamı vererek basın mensuplarına fotoğraf çektirirken, Başakşehirli futbolcular da Türk Bayraklı tişörtleriyle poz verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.