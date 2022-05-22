Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 14-22 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te organize edilen Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu sona erdi. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı şampiyon oldu.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı 2021 - 2022 sezonunda oynadığı 16 maçın tamamından da galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Kırmızı - beyazlı ekip, 48 puan ile ligi zirvede tamamladı. Bu maçlarda 170 defa rakip ağları havalandıran Gaziantep temsilcisi, kalesinde ise sadece 7 gol gördü. Gaziantep Hokey Tesislerinde sona eren Kadınlar Açık Alan Kadınlar Süper Ligi Polisgücü'nün şampiyonluğu ile sona ererken, törene yoğun ilgi gösterildi. Ödül törenine Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel, Gaziantep ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, ASKF Genel Sekreteri Güngör Sönmez, Nizip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar ile çok sayıda davetli katıldı.

Gol kraliçesi Polisgücü'nden

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi 2021 - 2022 sezonunu şampiyonluk ile tamamlayan Gaziantep Polisgücü, aynı zamanda gol kraliçelerini de bünyesinden çıkarttı. Kırmızı - beyazlı ekipte Perihan Çınar rakip ağlara gönderdiği 58 gol ile kraliçe olurken, onu yine Polisgücü'nden 44 gol ile Fatma Songül Gültekn takip etti. Ece Şahinler ise 25 golle takımın bir diğer golcü oyuncusu oldu.

Başkan Mehmet Kaplan: "Gelecek sezon Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Bu sezonu da bir kez daha şampiyonluk ile tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Hem Erkekler hem de kadınlarda çifte şampiyonluk yaşadık ve bunun sevincini yaşıyoruz. Artık gelecek sezon da Türkiye'yi yine Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesi içerisinde olacağız. Haziran ayı içerisinde kadın takımımız Alanya'da erkek takımımız ise Danimarka'da Avrupa şampiyonası maçlarını oynayacaklar. Takımlarımız dinlenmeye fırsat bulmadan hemen hazırlıklara başladılar. Hedefimiz ülkemizde elde ettiğimiz başarılara Avrupa'da da devam etmektir” açıklamasını yaptı.