Gaziantep Polisgücü, Süper Lig'e hazır

Başkan Mehmet Kaplan, Kadınlar Süper Ligi'ne Gaziantep'in ev sahipliği yapacağını açıklayarak, hokeyseverleri maçları izlemeye davet etti.

Türkiye Hokey Federasyonu 2021-2022 Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Ligi yarın tarihinde start alıyor. Kadınlar Süper Ligi'ne Gaziantep, Erkekler Süper Ligi'ne Osmaniye ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının mücadele edeceği Süper Lig ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye Hokey Federasyonu Kadın ve Erkek Süper Ligleri, 9-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kadınlar Süper Ligi'ne Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Kulübümüzün gerek kadın gerek erkek takımları çalışmalarını tamamladı. THF Süper Ligi'nde her iki takımımızda şampiyonluk için sahaya çıkacak” dedi.

Süper Lig'den sonra Avrupa Şampiyonası

Başkan Kaplan, Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının Avrupa şampiyonasının hazırlıklarını da sürdürdüğünü aktararak, “THF Süper Liglerinin tamamlanmasının ardından her iki takımımız 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek. Erkek takımımız bu tarihler arasında Danimarka'da mücadele edecek olup aynı tarihler arasında Gaziantep Polisgücü Spor, Alanya'da, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Polisgücü'nün Sultanları, Gaziantep'te sahaya çıkıyor

Türkiye Hokey Federasyonu 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi'ne Gaziantep ev sahipliği yapıyor. 9 takımın yarışacağı Süper Lig'de yarışacak Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı da son hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig maçlarına bütün Gazianteplilerin davetli olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Gaziantep hokeyin en fazla ilgi gördüğü bir kent olma özelliğini taşıyor. 9 Nisan'da start alacak olan Süper Lig karşılaşmalarına bütün Gazianteplileri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Hokey Federasyonu 2021-2022 Erkekler Süper Ligi'ne Osmaniye ev sahipliği yaparken, Erkekler Süper Ligi'nde de Türkiye'nin en güçlü 10 takımı yarışacak. Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı da son çalışmalarını tamamlayarak, Osmaniye'ye hareket etti.