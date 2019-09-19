Gaziler ve şehit yakınları yemekte ağırlandı

Bağcılar protokolü 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bugünü Bağcılar'da yaşayan şehit yakınları ve gazilere ayırdı. Atatürk Anıtı'nın önündeki çelenk bırakma töreninin ardından gazilerin onuruna Bağcılar Kaymakamlığı ile Bağcılar Belediyesi tarafından yemek verildi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanında tören düzenlendi. Programa Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Öğretmen-Binbaşı Mahir Volkan tutuş, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk sunumunun ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bağcılar meydandaki törenin ardından gaziler ve şehit yakınları, Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından Halk Sarayında verilen yemekte misafir edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Kaymakam Eldivan, “Bu memlekette şehidi ve gazisi olmayan hiçbir aile yok. Sizler bizler için birer baş tacısınız. Gençlerimizin bu nesle ve bu ülkeye sahip çıkması için de bu beraberlikler önem taşıyor. Bizler devlet görevlileri ve yerel yönetimler olarak her zaman yanınızda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Rabbim birliğimizi, güzelliğimizi daim eylesin

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Dünya var olduğu sürece zulümler de olacak zalimler de olacak mazlumlar da olacak ama önemli olan zalime karşı mücadele edebilmek ve mazlumun yanında olabilmek. Bu çok önemli. Bu millet ecdadından, atasından almış olduğu o cesaret, güç ve iman gücüyle kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bekası için mücadele edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim bu mücadelenin içinde mazlumun yanında olabilmeyi ve mücadele edebilmeyi bizlere nasip etsin diye dua ediyorum. Rabbim birliğimizi, güzelliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise “Gazilerimizle böyle güzel bir ortamda olmak bizim için çok ayrı bir mutluluk” dedikten sonra katılımcıların 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Yemekli programın sonunda davetliler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.