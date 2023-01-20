Proje dahilinde okulun yanındaki Tatbikat Camii de daha güvenli şekilde yeniden yapılıyor.

Gaziosmanpaşa'da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) çerçevesinde yıkılıp, yeniden inşa ediliyor. İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle, daha önce riskli yapı olduğu belirlenerek yıkımı yapılan Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Proje ile lisenin yanında bulunan cami de yenileniyor. 400 metrekare alanda inşa edilecek cami, bodrum kat, zemin kat ve 2 mahfil kattan oluşacak.

Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni binasında 36 derslik, 3 anasınıfı, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar odası ve 2 yemekhanenin yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve revir yer alacak. Yeni eğitim vizyonuna uygun biçimde tam donanımlı olarak inşa edilen okul, öğrencilere güvenli modern bir binada nitelikli eğitim alma imkanı sunacak.