Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2022 Altın Karınca Ödül Töreni'nde birinci oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ahşap ve iri hacimli atıkların geri dönüşümü konusunda hayata geçirdiği projeyle 2022 Altın Karınca Ödül Töreni'nde birincilik ödülü aldı.

2022 Altın Karınca Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. İstanbul'daki bir otelde görkemli bir tören düzenlendi. 10 kategoride 375 proje başvurusunun değerlendirmeye alındığı yarışmada, belediyecilik alanındaki başarılı uygulamalar ödüllendirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Ahşap ve İri Hacimli Atıkların Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Döngüsünün, İklim Değişikliğini Azaltma ve Çevrenin Korunması Açısından Katkıları” projesiyle “İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Törene katılan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Altın Karınca Ödülü'nü alarak sıfır atık ve geri dönüşüm alanında aldığı ödüllere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadı.

"Geri dönüşümle hayat daha güzel"

Ödül töreni sonrası konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gelişen ve değişen bir şehirde sıfır atık önemli diyerek yola çıktık. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz çalışma ekibiyle birçoğumuzun gördüğü, kullanmadığı hatta zaman zaman dışarıya bıraktığı ama farkına varmadığı atıkları toplayıp yeniden ekonomiye kazandırma projesi çerçevesinde bir ödül aldık. Geri dönüşüm Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bundan sonra çok daha fazla önem kazanacak. Çünkü sıfır atık, hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem de ekolojik anlamda katma değer olan bir proje. Bu çerçevesinde kullanılmayan atıkların, yeni bir proje alanı açarak geri kazanılmasına yönelik teşvik ediyoruz. Diyoruz ki; gördüğünüz, dokunduğunuz veya kullanmadığınız atıklarınızı bize bildirin, geri kazandıralım, yeniden kullanılır hale getirelim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Böylece geri dönüşüm çerçevesinde ekonomik kazanım elde ederken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da taleplerini karşılamış olalım. Geri dönüşümle birlikte hayat daha güzel" dedi.