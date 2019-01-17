Gaziosmanpaşa Belediyesi 500 kişiye İstanbul Havalimanı'nda iş sağlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Birimi, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda çalışmak üzere 500 Gaziosmanpaşalı'ya daha istihdam sağlıyor. Bu kapsamda temizlik departmanında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen ilk toplu mülakatta, firma yetkilileri ile iş arayan 100 vatandaşı bir araya getiren İstihdam Ofisi, ilk etapta 62 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘‘İstihdamda Milli Seferberlik'' kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, iş arayan vatandaşları işverenlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda istihdam edilmek üzere Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ilk etapta 100 kişinin müracaat ettiği toplu mülakatta 62 vatandaş iş sahibi oldu.

İstanbul Havalimanı'nda toplamda 500 kişinin temizlik personeli olarak istihdam edileceği toplu mülakatlara katılmak isteyen Gaziosmanpaşalı vatandaşlar, Beyaz Masa'daki istihdam birimine veya online sistem üzerinden İstihdam Portalı'na başvuru yapabilir.

İstihdam birimimiz 4 yılda 4 bin 500 vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı

İstihdam Birimimiz, iş arayan vatandaşları, kendilerine uygun işlere yönlendiriyor. Her yıl düzenlenen toplu mülakatlar ve istihdam fuarları ile kurulduğu günden bu zamana kadar 4.500 vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı. Ayrıca iş arayan ile işverenin online sistem üzerinde buluştuğu İstihdam Portalı da vatandaşların en hızlı şekilde iş bulmasını sağlıyor.