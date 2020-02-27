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Gaziosmanpaşa Belediyesi camileri gül suyuyla temizliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kandil akşamları ve yaklaşan Ramazan ayında vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki camileri gül suyu ile temizliyor.


Gaziosmanpaşa Belediyesi, kandil akşamlarında kutsal toprakların maneviyatını vatandaşlara yansıtmak ve daha ferah bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki 73 camiyi gül suyu ile temizliyor. Regaip Kandili ve 3 ayların başlamasıyla birlikte camilerin daha da kalabalık olması ayrıca hastalık ve virüs tehditlerinin artması nedeniyle camiler bu sene daha titiz bir şekilde temizleniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 73 caminin içi ve avlusunu gül suyuyla temizleyerek hem kandillerde hem de yaklaşan Ramazan ayı boyunca camilerin gül kokmasını sağlayacak.


Cami temizliğini yapan Gaziosmanpaşa Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi, “Camilerimizi düzenli temizliyoruz. Bugün de özellikle kandil olduğu için vatandaşlarımız daha temiz, ferah namaz kılsınlar diye camilerimizi temizliyoruz. Biliyorsunuz hastalıklar da baş gösteriyor. O yüzden daha sağlıklı ortamlarda namaz kılsınlar vatandaşlarımız diye temizliyoruz” dedi.

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