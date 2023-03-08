Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede kadınlara 8 Mart'ta hijyen seti ulaştırdı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kadın personeli, depremzede kadınlar için gönüllü olarak hijyen seti paketleri hazırladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan hijyen setleri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremzede kadınlara ulaştırıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın personel, depremin ilk gününden bu yana olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Belediyenin kadın çalışanları, kendi imkanlarıyla gönüllü olarak deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırılmak üzere kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı hijyen seti paketleri hazırladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hastan Tahsin Usta ve eşi Nezihe Usta da çalışmaları inceleyerek, paketlerin hazırlanmasına yardım etti. Hijyen setleri, depremzede kadınlara takdim edilmek üzere Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine ulaştı.

Bu anlamlı çalışmaya şahitlik etmekten ve destek olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Burada yapılan çalışma çok anlamlı. Belediyemizde çalışan hanımefendiler, kendi aralarında kendi öz kaynaklarıyla hediyeler alarak deprem bölgesindeki hanımefendilere sunmak üzere paketleme yaptılar. Kendi elleriyle hazırlamış oldukları bu hijyen seti paketlerini Dünya Kadınlar Günü'nde takdim ediyoruz. Bu duygusal, anlamlı çalışmalarından dolayı belediyemizde beraber çalıştığımız yol arkadaşlarıma ve müdürümüze yürekten teşekkür etmek istiyorum. Depremzede kadınlarımızın, depremde yetim kalan kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Allah bir daha bize böyle büyük afetler yaşatmasın diye dua ediyorum” dedi.