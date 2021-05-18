Gaziosmanpaşa Belediyesi "Farika Kitaplı Kahve" lerin sayısını arttırıyor

Gaziosmanpaşa'da başta gençler olmak üzere her yaştan kitapseverin yoğun ilgi gösterdiği Farika Kitaplı Kahve'ye ikincisi ekleniyor. Yenimahalle Metro Durağı karşısında hizmet verecek olan “Farika Kitaplı Kahve 2” için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni Farika'nın yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kültürel yaşama katkı sağlamak amacıyla ilkini Mevlana Mahallesi'nde hizmete açtığı Farika Kitaplı Kahvelerin sayısını artırıyor. Bu kapsamda Yenimahalle Metro Durağı karşısındaki belediyeye ait yapı, modern biçimde revize edilerek, Farika Kitaplı Kahve 2 olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Hali hazırda 560 metrekare alanlık binaya, Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 280 metrekare kapalı alan daha ilave edilerek, mevcut yapı 840 metrekareye çıkarılıyor.

Hizmete açıldığında öğrencilere hem sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma hem de sosyalleşme imkanı sunacak olan Farika Farika Kitaplı Kahve 2'de Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerinden tarih kitaplarına, dini kaynaklardan, felsefe, sosyoloji, psikoloji kitaplarına binlerce eserin yer alacağı kütüphane bulunacak. Ayrıca öğrenciler için sınavlara yardımcı kaynaklar ve birçok konu hakkında güncel yayın da yer alacak. Fonksiyonlu yapısıyla birçok ihtiyacı karşılayacak olan yeni Farika'da çocuk kütüphanesi, seminer salonu ve kafeterya da ziyaretçilere hizmet verecek. 120 metrekare bahçe alanına ise çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları oluşturulacak.

Farika Kitaplı Kahve'nin gençler adına önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Farika'yı hizmete açtığımız ilk günden bu yana gençlerimiz bu mekanı çok sevdi ve sahiplendi. Günün birçok vaktini bu mekanlarda harıl harıl ders çalışarak, sınavlara hazırlanarak geçiriyorlar. Ben de açıkçası her fırsatta ziyaret etmekten, pırıl pırıl gençlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu mekanların ilçemizde yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız vardı. Gençlerimizin de bizden isteği, arzusu bu yönde. İnşallah açılışa hazırladığımız Karadeniz Mahallemizin ardından diğer mahallelerimizi de yeni Farika Kitaplı Kahvelerle buluşturacağız” dedi.