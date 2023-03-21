Gaziosmanpaşa Belediyesi iftar çadırlarını deprem bölgesinde kuracak

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu Ramazan iftar çadırlarını deprem felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kuracak. Ramazan ayı boyunca binlerce afetzedeyi, gönül sofralarında buluşturacak olan belediye, bölgede maneviyat yüklü iftar ve sahur etkinlikleri de düzenleyecek.

Kahramanmaraş depreminin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, on bir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in bereketini de afetzede vatandaşlarla paylaşıyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bulunan çadır kentte Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün, bin kişilik sahur, bin kişilik iftar yemeği verecek. Ekipler, oluşturulan sosyal mağaza aracılığıyla da Ramazan'da vatandaşlara erzak yardımı ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya devam edecek.

İftar sofralarına ramazan etkinlikleri eşlik edecek

İftarların yanı sıra bölgede kurulacak olan etkinlik alanında birçok Ramazan etkinliği düzenlenecek. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Ramazan sohbetleri ve tasavvuf programları düzenleyecek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklar için de Hacivat-Karagöz gösterisi, eğitici tiyatrolar ve geleneksel çocuk oyunları gibi etkinlikler düzenleyerek, Ramazan'ın heyecanını miniklere doyasıya yaşatacak.

Gaziosmanpaşalılar için ilçede ramazan programları yapılacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi, deprem bölgesinin yanı sıra Gaziosmanpaşa'da da Ramazan programları düzenleyecek. Bu çerçevede Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, eğitici yayınlarıyla tanınan Youtuber Sertaç Güngör, Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu, Psikiyatr ve Yazar Kemal Sayar, Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim gibi konuklar, düzenlenecek söyleşilerde Gaziosmanpaşalılarla buluşacak. Ramazan ayı boyunca ilçede tasavvuf programları ve çocuk etkinlikleri de düzenlenecek.