Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi açılıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede ilk ve tek olma özelliği taşıyan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'ni hizmete açıyor. Okullardaki yetenekli öğrenciler açılacak olan Sanat Akademisi'nde eğitim alacak.

Toplumun gelişmesinde kültür ve sanatın önemli birer unsur olduğunun bilinciyle her geçen yıl ilçeye vizyon kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların eğitim ve sosyal hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçede ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapımı tamamlanan ‘Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi' hizmete açılıyor. İlçedeki okullardan sanatsal yeteneği olan öğrenciler Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından seçilerek belirli gün ve saatlerde Sanat Akademisi'nde eğitim alacak.

"İlçede ilk kültür ve sanat akademisini hizmete açıyoruz”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 8 derslik ve 1 okuma odası olan Sanat Akademisi'nin yakın zamanda tamamen açılacağını belirterek, “Yerel yönetimler deyince ilk akla gelen tüm hizmetleri planladık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bir şehrin ruh kazanması, anlam kazanması onu sanata ve kültüre verdiği değerle ölçülebilir diye düşündük. Bu anlamda ilçemizde eksikliğini gördüğümüz ilk kültür ve sanat akademisini bu mekanda gençlerimizin hizmetine açıyoruz. Bugün provalarını yapmaya başladık. İnşallah yakın bir zamanda bu mekanda tüm öğrencilerimizle birlikte kültür ve sanat anlamında etkinliklerimiz devam edecek. Aslında buraya kayıtların alınmaya başlandığını görmek için ziyarette bulunduk. Ama gördüm ki birçok öğrencimiz velilerle birlikte yoğun bir ilgi ve alakayla kayıt yaptırmaya gelmişler. Bizi mutlu etti. Sanata ilgi ve alakanın arttığı, kültürün benimsendiği ve yaşandığı bir ortam oluşturalım. Gençlerimiz bu talepleri arttırdığı müddetçe biz de bu alanlardaki hizmetlerimizi devam edeceğiz” dedi.

"Daha önce müziğe ilgim yoktu, sanat akademisinde öğrenmeye başlıyorum"

Sanat Akademisi'nde darbuka dersi alan öğrenci Sami Gölgeci, “Hocamız burada bize ritimler veriyor. Biz de hocamızın verdiği ritimlere göre müzik aletlerimizi çalıyoruz. Darbuka gibi bir sürü müzik aleti var. Hocamız anlatıyor ritimleri biz de ona göre çalıyoruz. Daha önce müziğe ilgim yoktu. Burada belediyenin açtığı sanat akademisinde yeni öğrenmeye başlıyorum” diye konuştu.

"Daha önceden yaptığım resimlere burada devam ediyorum"

Akademide resim kursu alan Yaprak Sude Kurtar, daha önce de resim yaptığını söyleyerek, “Burada çok güzel resimler yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Resimlerimiz sergileniyor. Çok güzel resimler çıkıyor. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Daha önce de resim yapıyordum burada devam ediyorum” şeklinde konuştu.

"Hedefim büyüyünce ünlü bir piyanist olmak"

İleride ünlü bir piyanist olmak istediğini söyleyen Duru Orhan isimli öğrenci ise, “Üç yıldır piyano çalıyorum. Medya Sanat'ta kursa gidiyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Hedefim büyüyünce ünlü bir piyanist olmak” dedi.