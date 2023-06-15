Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta personelinden kan bağışına tam destek

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da etkinliğe destek vererek, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türk Kızılay Gaziosmanpaşa Şubesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Son günlerde kan stoklarının azaldığına dikkat çeken ve farkındalık oluşturan zabıta ekipleri, vatandaşları kan bağışında bulunmaya teşvik etti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kan bağışı noktasını ziyaret ederek, çalışmalara destek verdi.

“Kan her zaman, herkes için ihtiyaç”

Kızılay'ın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Usta, “Kan her zaman, herkes için

ihtiyaç. Özellikle deprem bölgesinde ne kadar önemli olduğunu ve Kızılay'ın bu konuda ne kadar ihtiyacı karşıladığını gördük. Her seferinde Kızılay'ın bu çalışmalarına yardımcı olmaya, kanla ilgili halkımızı teşvik etmeye gayret ediyoruz. Bugün de Kızılay ve Gaziosmanpaşa Belediyesinin Zabıta Müdürlüğü personeli bu kampanyayı birlikte yürütüyorlar. 3 gün boyunca burada başta kendi personelimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizi, hayırsever vatandaşlarımızı kan kampanyasına katkı sunmaya davet ediyoruz. Her bir vatandaşımızın bu güzel kampanyada yer almasını diliyoruz” dedi.

Kan bağışı kampanyası devam edecek

Gaziosmanpaşa'da kan bağışı noktaları 16-17-18 Haziran tarihlerinde de kan bağışçılarını beklemeye devam edecek.

Kan bağış noktaları ve tarihleri

Gaziosmanpaşa Meydanı: 16-17-18 Haziran (Cuma-Cumartesi-Pazar), saat: 11.30 -19.30

500 Evler Kapalı Cadde: 17 Haziran Cumartesi, saat: 11.30 - 19.30

Küçükköy Meydanı: 17 Haziran Cumartesi, 11.30 -19.30

Karadeniz Mah. Muhtarlık Önü: 18 Haziran Pazar, saat: 11.30 - 19.30