Gaziosmanpaşa Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel Yeşim Salkım konseri

Programa katılan öğretmenler bu özel günde doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 'Hayatı Öğretenlere En Özel Program' kapsamında ilçede görevli bin 500 öğretmen için özel bir gece düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Öğretmenler Günü' konserine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra ilçedeki görevli öğretmenler ve aileleri katıldı. Programa katılan Başkan Usta, öğretmenlerle ilgilenerek, sohbet etti.

“Eğitim anlamında kıyasın her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yaptığı konuşmada öğretmenler sayesinde ilçedeki eğitim derecesinin yükseldiğine vurgu yaptı. Başkan Usta, “Öğretmenler olarak elbette sizlerle ilçemizde eğitim anlamında yapmaya çalıştığımız her türlü birlikteliğin öncelikle ihtiyacın ötesinde, bir eksikliğin tamamlanmasının daha ötesinde bu ilçenin eğitim anlamındaki kıyasının her geçen yıl hatta her geçen dönem arttığını, eğitim derecesine yükseldiğini görmek elbette sizler adına bizleri de mutlu ediyor. Eğitim camiası olarak son yıllarda ortaya koymuş olduğunuz bu fedakarhane gayretlerinizden dolayı hepinize bir Gaziosmanpaşalı hemşeriniz olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Yeşim Salkım en güzel parçalarını öğretmenler için seslendirdi

Genç neslin yetiştirilmesinde büyük rolü olan öğretmenlerin yılda bir kez kutladığı gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, pop müziğin güçlü sesi Yeşim Salkım sahne aldı. Ünlü sanatçı, öğretmen olan babası için hem de ilçedeki öğretmenler için en güzel eserlerini seslendirdi. Yeşim Salkım'ın seslendirdiği eserlere salonu dolduran öğretmenler hep bir ağızdan eşlik etti. Öğretmenler Günü'nü kutlayan öğretmenler gönüllerince eğlenirken, kimi de bu anları cep telefonlarına kaydetti. Öncelikle bir öğretmen kızı olduğunu söyleyen Yeşim Salkım, “Benim babam öğretmen olduğu için öğretmen disipliniyle hayatını yaşamış bir kadınım. Benim için öğretmenlerin yeri ayrı. Öğretmen çocuğu olmak farklı bir duygu. Başta Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin çok konserlerine çıkıyorum. Bu düzenledikleri Öğretmenler Günü konserinde şarkı söylemek bir öğretmen kızı olarak bana gurur verdi. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'daki bin 500 öğretmen gönüllerince eğlendi

Öğretmenler Günü'nün coşkulu bir şekilde kutlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Seval Kocabaş, “Bugün bu programın hazırlanmasına katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik, çok mutlu olduk, çok sevgiler. Öğretmenler Günü'nün böyle anılması çok güzel bir şey. Öğretmenlerin değerlerinin tekrar hissedilmesi çok güzel bir şey. Mutluyuz ” şeklinde konuştu.

Programda çok eğlendiğini dile getiren Gizem İğde, “Böyle bir programın yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik” dedi.