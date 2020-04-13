Gaziosmanpaşa Belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Belediye ekiplerinin her hafta sağlık çalışanlarına çeşitli ikramlarla bulunmayı sürdüreceği öğrenildi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelenin en ön saflarında yer alan ve canlarını tehlikeye atarak çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına, Gaziosmanpaşa belediyesi bu haftadan başlayarak her hafta düzenli olarak çeşitli ikramlarda bulunacak. Gaziosmanpaşa'da 25 aile sağlığı merkezine, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine, 9 özel hastaneye ve ilçe sağlık müdürlüğünde çalışan sağlık personellerine bugün yapılan meyve ikramı ile uygulama başlamış oldu.

Meyve ikramı ile ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zehra Baskak “Bu dönemde bize destek olduğu için Gaziosmanpaşa Belediyesine teşekkür ederiz. Diğer firmalardan kurumlardan da sağ olsunlar destek oluyorlar. Arkadaşlarımızın motivasyonu için iyi oluyor" dedi. Dr. Baskak bu dönemde artan çalışma saatleriyle ilgili olarak ise “Çalışma saatleri bizler için 20 saate çıktı diyebilirim. İdare ediyoruz. Ekip halinde hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz" dedi.