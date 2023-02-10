Gaziosmanpaşa deprem bölgesi için tek yürek

Ekipler, depremin yaralarını sarmak için gece gündüz vatandaşların yanında. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da uzman bir ekiple bölgede incelemeler yapıyor.

Depremin ilk saatlerinde 26 arama-kurtarma görevlisi, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hızla bölgeye sevk edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma (GOPAR) ve İstanbul Arama Kurtarma ekipleri, AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesinden 8 mühendis, AFAD yönlendirmesi ile Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hasar tespit çalışmalarına katıldı. 3 sağlık görevlisinin yanı sıra 80 destek personeli ve şoför de çalışmalarda görev alıyor.

37 iş makinesi ve hizmet aracı bölgede

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, 4 kamyon, 1 tır, 3 kazıcı yükleyici, 1 yükleyici, 1 ambulans, 1 mobil fırın, 1 mobil mutfak, 1 mobil büfe, 24 otobüs ve minibüs ile bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, AFAD başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları ile koordineli biçimde yaraları sarmak adına canla başla çalışıyor.

Sıcak yemek, ekmek ve su ihtiyaçları karşılanıyor

Günlük 10 bin ekmek kapasiteli mobil fırın ve mobil mutfak, depremzede vatandaşların hizmetinde. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri bölgede sıcak yemek, ekmek ve su ikramı yapıyor. Ayrıca belediye tarafından yönlendirilen mobil büfe de günün farklı saatlerinde çorba, çay ve su ikramında bulunuyor.

35 yardım tırı bölgeye ulaştı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde depremzedeler için yapılan yardım çağrısı, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akın akın yardıma koşan Gaziosmanpaşalılar, battaniyeden kışlık kıyafete, hijyen ürünlerinden ısıtıcı ve gıdaya birçok temel ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırmak üzere teslim noktalarına getiriyor. Tırlara yüklenen malzemeler ardı ardına deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Bu çerçevede 35 yardım tırı bölgeye ulaştı. Tırlarla birlikte ilk etapta 52 bin 335 kıyafet kolisi, 20 bin battaniye, 18 bin 963 gıda kolisi ve 4 bin 765 ısıtıcı depremzede vatandaşlara gönderildi.

Belediye bünyesinde yardım kampanyası yapılıyor

Deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden Gaziosmanpaşa Belediyesi diğer yandan kurum içinde de nakdi yardım kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın öncülük ettiği bağış kampanyasına, belediye yöneticilerinden personele yoğun bir katılım sağlandı. Toplanan bağışlar, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere AFAD'a ulaştırılacak.