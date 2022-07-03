Gaziosmanpaşa "En Güzel Balkon"unu seçti

Gaziosmanpaşa'da "En Güzel Balkon" yarışması düzenlendi. Rengarenk çiçekler, küçük meyve ağaçları ile süslenerek görücüye çıkan balkonlardan birinciye tam altın hediye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen "En Güzel Balkon" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Birinci yarışmacıya tam altın, ikinci yarışmacıya yarım altın, üçüncü yarışmacıya ise çeyrek altın verildi.

59 vatandaş, katıldığı yarışmada rengarenk çiçeklerle süsledikleri balkonlarıyla birbirleri ile yarıştı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte dereceye giren balkon sahipleri, ödüllerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın elinden aldı.

"Hepimizin hayali yeşilliklerde yaşamak"

Herkesin hayalinin yeşilliklerde yaşamak olduğunu ve bu etkinliği yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hepimizin çok arzu ettiği hepimizin hayali olduğu yeşilliklerde yaşamak. Yeşil balkona sahip olmak. Çiçekler arasında hayat sürdürmek. Bu anlamda önemli olduğu için bu farkındalığı herkesle paylaşmak için dört yıldır geleneksel hale getirdiğimiz en güzel balkon yarışmasını bu yetkiyle sizlerle birlikte icra ediyoruz. Bu sene 59 tane yarışmacımız katıldı. Bu çevre hepimizin. Çevre canlılarıyla güzel. Eğer çevreyi biz güzel şekilde bize emanet edildiği gibi gelecek nesillere bırakmak istiyorsak ki bu asli görevimiz. Bunu yaşamın her noktasında canlı ve aktif tutmamız lazım" diye konuştu.

"Pandemide başladım çiçek bakmaya"

Çiçek bakmaya pandemide başladığını dile getiren yarışmacı Aslı Okuyan, "Ben pandemide başladım çiçek bakmaya. Pandemi sürecinde evde uzun bir süre kalınca doğayı evime getirmek istedim. Açıkçası bu güzelliğin içinde oturmak bana çok keyif verdi. Yarışmadan da haberdar olunca bu kadar emek bu kadar sevgiyle yapmış olduğum güzelliği neden paylaşmayayım. Aslında hiçbir temennim yoktu. Bir dereceye girer miyim girmez miyim çok emin değildim. Olursa da tabi ki bu emeğin karşılığında böyle bir dereceye girmiş olmak mutluluk verir" şeklinde konuştu.

"Doğayı sevdiğimiz için böyle bir teras yaptık"

Doğayı sevdiği için terasını çiçeklerle süslediğini söyleyen Hakan Ceylan, "Aslında küçüklüğümüzden beri ailemizden hem hayvan hem doğa sevgisini öğrenmişiz. Doğayı da çok sevdiğimiz için böyle bir teras yaptık. Çeşit çeşit çiçekler koyarak burayı güzelleştirdik. Pandemi zamanında da 2 yılımız burada geçti. Arkadaşlarımız da komşularımız da bu alanı çok seviyor. Burada farklı farklı çiçekler var. Sardunyalar, zambaklar. Bakımı çok zor olmuyor. Düzenli olarak suladığınız zaman kuruyan yapraklarını temizlediğinizde zor olmuyor" dedi.

"Yarışmaya arkadaşımın tavsiyesiyle katıldım"

Yarışmaya arkadaşının tavsiyesi üzerine katıldığını belirten Tuba Çalışkan ise, "Bu yarışmaya arkadaşımın tavsiyesiyle katıldım. İlk önce çok tereddütte kaldım. Yapabilir miyim nasıl bir süreçten geçeceğim diye tereddüt ettim. Sonra başka bir arkadaşım daha katılmamı söyledi. Böylelikle katılmış oldum. Çiçek bakmaya ilk önce bir arkadaşımın hediye ettiği çiçekle başladım. Sonra saksı almaya başladım. Gittiğim yerlerde çiçek bakmaya başladım. Kızım da eşlik etti onunla birlikte seçtik bütün çiçekleri. Derken birden balkonumuzu botanik bahçesine çevirdik" ifadelerini kullandı.