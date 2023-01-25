Gaziosmanpaşa her mevsim yeşil

Gaziosmanpaşa'yı kış aylarında da yeşil ve doğal bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Peyzaj düzenleme çalışmalarıyla caddelere güzellik katan ekipler, park ve yeşil alanlara da yenilerini eklemeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, orta refüjler başta olmak üzere yeşil alanlarda çiçek parterleri oluşturarak mevsimlik çiçek dikimi yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede kışın başından bu yana 42 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapan ekipler, 4 bin adet de lale soğanı ekimi gerçekleştirdi. Ağaç ve çalıların sağlıklı gelişimi için budama, form budaması, bitki besleme, sulama gibi bakım faaliyetleri de unutulmuyor. 2 bin 762 ağaca budama çalışması yapılırken, çeşitli dış etkenler sebebiyle kurumuş durumda olan ve devrilme ihtimali bulunan ağaçlar yenileriyle değiştiriliyor. Uygun noktalara ise yeni ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki yeşil alanlarda bulunan ağaçların, yeterli su alabilmesi için kök bölgelerinde çapalama işlemi, gövde ve kök sürgünü temizliği gerçekleştiren ekipler, sulama tesisatlarının bakım ve onarımını da ihmal etmiyor.

Refüj ve peyzaj çalışmalarıyla caddeler güzelleşiyor

İlçe genelinde orta refüj ve yeşil alan düzenlemesi gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hamam Caddesi ve Haşim Yılmaz Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Peyzaj düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarıyla caddeler modern ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Mevsimlik çiçek, gül ve çalı dikimi yapılan alanlarda çiçeklilik süresini artırmak ve çiçeklerin sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla yabani ot temizliği düzenli olarak yapılıyor.

2 çocuk parkı daha hizmete sunuldu

Gaziosmanpaşalı çocukların huzurla ve güvenle oyun oynadığı parklara yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 yeni parkı daha bölge halkının hizmetine sundu. Yenimahalle'de yapımı tamamlanan Galeri Caddesi Parkı, geniş oyun grupları, yeşil alanları, spor aletleri, futbol ve basketbol sahaları ile bölgenin çehresini değiştirirken, Cebeci 1 Parkı da baştan aşağı yenilenerek, daha kullanışlı ve modern hale getirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, elverişli noktalara yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturmak adına da çalışmalarına devam ediyor.